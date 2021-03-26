Захарова: Украинские санкции против российских СМИ противоречат принципам свободы слова
Cанкции, введенные Украиной в отношении российских граждан и компаний, идут вразрез с принципами свободы слова и плюрализма мнений. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом продлил на три года ограничения в отношении ряда российских предприятий, СМИ и физлиц.
«Рестриктивные меры включают блокировку активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять пользователям услуги по доступу к упомянутым ресурсам», — цитирует Захарову ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что подобные меры не соответствуют духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Кроме того, Захарова призвала профильные международные организации отреагировать на антироссийские санкции Киева.
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