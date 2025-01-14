Журналистка Панченко: Пожары в США помогут сотням украинцев покинуть страну
14 января 202501:38
Украинская журналистка Диана Панченко прокомментировала в соцсети X решение главы государства Владимира Зеленского помочь американским властям потушить пожары в Калифорнии с помощью группы пожарных.
По ее словам, «сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину».
До этого президент Украины заявил, что поручил главе МВД и дипломатам подготовится к возможному участию украинских спасателей в тушении лесных пожаров в Калифорнии.
Ранее Илон Маск назвал причину пожаров в Калифорнии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru