Журналистка Панченко: Пожары в США помогут сотням украинцев покинуть страну

По ее словам, «сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину».

До этого президент Украины заявил, что поручил главе МВД и дипломатам подготовится к возможному участию украинских спасателей в тушении лесных пожаров в Калифорнии.

Ранее Илон Маск назвал причину пожаров в Калифорнии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

