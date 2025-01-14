Журналистка Панченко: Пожары в США помогут сотням украинцев покинуть страну

Украинская журналистка Диана Панченко прокомментировала в соцсети X решение главы государства Владимира Зеленского помочь американским властям потушить пожары в Калифорнии с помощью группы пожарных.

Пентагон направил в Калифорнию для тушения пожаров 10 вертолетов и 500 морпехов

По ее словам, «сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину».

До этого президент Украины заявил, что поручил главе МВД и дипломатам подготовится к возможному участию украинских спасателей в тушении лесных пожаров в Калифорнии.

Ранее Илон Маск назвал причину пожаров в Калифорнии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаСШАЛесные Пожары

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