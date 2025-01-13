Пентагон направил в Калифорнию для тушения пожаров 10 вертолетов и 500 морпехов

Министерство обороны США отправило в Калифорнию 10 вертолетов ВМС с резервуарами для доставки воды и 500 морпехов для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили в Пентагоне.

Однако, как заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, местные власти не использовали эти ресурсы до настоящего времени.

Площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила 163 квадратных километра

Райдер отметил, что все задействованные силы остаются готовыми к поддержке в случае необходимости, но до сих пор помощь не понадобилась.

Лесные пожары в Калифорнии не прекращаются с 7 января. Огненная угроза затронула такие районы, как Лос-Анджелес, включая Пасифик-Палисейдс, Альтадену и Малибу. Впоследствии огонь распространился на Итон, Херст и другие территории. Пострадали также элитные районы, включая дома известных голливудских знаменитостей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Maxar Technologies
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