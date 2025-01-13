Пентагон направил в Калифорнию для тушения пожаров 10 вертолетов и 500 морпехов
Министерство обороны США отправило в Калифорнию 10 вертолетов ВМС с резервуарами для доставки воды и 500 морпехов для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили в Пентагоне.
Однако, как заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, местные власти не использовали эти ресурсы до настоящего времени.
Райдер отметил, что все задействованные силы остаются готовыми к поддержке в случае необходимости, но до сих пор помощь не понадобилась.
Лесные пожары в Калифорнии не прекращаются с 7 января. Огненная угроза затронула такие районы, как Лос-Анджелес, включая Пасифик-Палисейдс, Альтадену и Малибу. Впоследствии огонь распространился на Итон, Херст и другие территории. Пострадали также элитные районы, включая дома известных голливудских знаменитостей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Андрей Звягинцев вошел в состав жюри французского фестиваля MyFrenchFilmFestival
- Пентагон: США не объявят о новом пакете помощи Украине до 20 января
- В Великобритании выпустят памятную монету в честь 75-й годовщины смерти Оруэлла
- Пентагон направил в Калифорнию для тушения пожаров 10 вертолетов и 500 морпехов
- Николь Кидман назвала работу над «Плохой девочкой» эмоциональной одиссеей
- Кремль назвал атаку на станцию в Краснодарском крае энергетическим терроризмом
- Власти Гренландии заявили о стремлении к независимости
- Умерла польская актриса Барбара Рыльска
- Рютте призвал страны НАТО увеличить траты на оборону
- В Белом доме заявили, что Украине придется снизить возраст мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru