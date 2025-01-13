Пентагон направил в Калифорнию для тушения пожаров 10 вертолетов и 500 морпехов

Министерство обороны США отправило в Калифорнию 10 вертолетов ВМС с резервуарами для доставки воды и 500 морпехов для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили в Пентагоне.

Однако, как заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, местные власти не использовали эти ресурсы до настоящего времени.