Журналист Никсон: США не помогут Польше в случае участия страны в украинском конфликте
Власти США могут позволить Польше ввести свои войска на территории Украины, заявил радиоведущий из США Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.
По его словам, поляки для США являются просто «расходным материалом» в украинском конфликте. Журналист отметил, что подобное решение служит в интересах американцев, так как «войска Польши будут разгромлены на территории Украины», после чего жители Польши потребуют отставку правительства, что позволит Соединенным Штатам поставить во власть своих людей.
Никсон подчеркнул, что НАТО не вступится за Польшу, несмотря на то, что страна является частью альянса.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси переместились в сторону Сувалкского коридора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru