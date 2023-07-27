Польша пригрозила полностью изолировать Белоруссию
Граничащие с Белоруссией государства Евросоюза и НАТО могут полностью изолировать республику, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. Его слова приводит РИА Новости.
Глава ведомства пояснил, что страны НАТО могут принять такие меры из-за угрозы провокаций. Каминьский сообщил, что Польша находится в контакте с Латвией и Литвой.
«Если мы решим, что это подходящий ответ в данный конкретный момент, то мы доведем до полной изоляции Белоруссии», - добавил министр.
В беседе с изданием Wprost глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что местных жителей раздражает «расчетливость и наглость» украинских беженцев, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша пригрозила полностью изолировать Белоруссию
- Reuters: армия Руанды перешла границы ДР Конго
- Пропавшую на Урале девочку нашли живой
- «Спартак» победил «Краснодар» в матче Кубка России
- Госдеп ушел от ответа про убийство военкора Журавлева кассетными боеприпасами
- Медведев заявил о параноидальных поисках инопланетян в США
- Задержанный ФСБ агент СБУ признался в подготовке теракта
- На Украине в родном городе Брежнева снесли посвященный ему бюст
- Путин пообещал помогать Африке в предотвращении конфликтов
- В Польше заявили о доступе спецслужб к пленным бойцам ЧВК «Вагнер»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru