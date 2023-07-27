Польша пригрозила полностью изолировать Белоруссию

Глава ведомства пояснил, что страны НАТО могут принять такие меры из-за угрозы провокаций. Каминьский сообщил, что Польша находится в контакте с Латвией и Литвой.

«Если мы решим, что это подходящий ответ в данный конкретный момент, то мы доведем до полной изоляции Белоруссии», - добавил министр.

В беседе с изданием Wprost глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что местных жителей раздражает «расчетливость и наглость» украинских беженцев, передает «Радиоточка НСН».

