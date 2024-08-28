Жителям Белгородской области выплатили компенсации за атаки ВСУ

Гладков уточнил, что дополнительные выплаты в размере 150 тыс. рублей предусмотрены для жителей более пострадавших мест. В этот список входят села Новопетровка, Старый Хутор и хутор Павловка, а также ряд других населенных пунктов Грайворонского и Шебекинского округов.

Помимо этого, с сентября начнется выплата компенсаций за частичное или полное повреждение транспортных средств. Эти выплаты будут производиться из областного бюджета, при этом максимальная сумма компенсации составит два млн рублей на один автомобиль, передает «Радиоточка НСН».