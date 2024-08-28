Жителям Белгородской области выплатили компенсации за атаки ВСУ

Жителям белгородских населенных пунктов выплатили компенсации в размере 15 тысяч рублей из-за атак ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Эти выплаты получили жители села Солнцевка и нескольких других населенных пунктов Белгородского, Грайворонского, Валуйского и Краснояружского районов.

В селе под Белгородом после атаки БПЛА сгорели два дома

Гладков уточнил, что дополнительные выплаты в размере 150 тыс. рублей предусмотрены для жителей более пострадавших мест. В этот список входят села Новопетровка, Старый Хутор и хутор Павловка, а также ряд других населенных пунктов Грайворонского и Шебекинского округов.

Помимо этого, с сентября начнется выплата компенсаций за частичное или полное повреждение транспортных средств. Эти выплаты будут производиться из областного бюджета, при этом максимальная сумма компенсации составит два млн рублей на один автомобиль, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
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