В селе под Белгородом после атаки БПЛА сгорели два дома

Беспилотники ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и 3 автомобиля, еще один частный дом поврежден», — написал губернатор.

Предварительно, пострадавших нет. Данные о последствиях атаки уточняются.

Ранее город Шебекино подвергся обстрелам со стороны Украины, местные жители — мужчина и женщина — получили ранения, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры