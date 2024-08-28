В селе под Белгородом после атаки БПЛА сгорели два дома
28 августа 202408:35
Беспилотники ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и 3 автомобиля, еще один частный дом поврежден», — написал губернатор.
Предварительно, пострадавших нет. Данные о последствиях атаки уточняются.
Ранее город Шебекино подвергся обстрелам со стороны Украины, местные жители — мужчина и женщина — получили ранения, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru