Жителя Хабаровска обвинили в сборе данных о военных в ДФО для разведки Украины
Житель Хабаровска обвиняется в сборе разведывательных данных для военной разведки Украины, касающихся военнослужащих и сотрудников ФСБ на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в УФСБ по Восточному военному округу.
По информации управления, 39-летний житель Хабаровска, не разделяющий политическую позицию России и выступающий против специальной военной операции, решил оказать помощь Украине.
Через мессенджер он начал общение с агентом украинских спецслужб, который затем установил связь с кадровым сотрудником ГУР минобороны Украины, отмечает RT.
Также, по данным УФСБ, обвиняемый пытался склонить группу военнослужащих Хабаровского гарнизона к отправке на Украину, чтобы они присоединились к украинским силам и сражались против Вооруженных сил России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru