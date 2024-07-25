Жителя Хабаровска обвинили в сборе данных о военных в ДФО для разведки Украины

Житель Хабаровска обвиняется в сборе разведывательных данных для военной разведки Украины, касающихся военнослужащих и сотрудников ФСБ на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в УФСБ по Восточному военному округу.

По информации управления, 39-летний житель Хабаровска, не разделяющий политическую позицию России и выступающий против специальной военной операции, решил оказать помощь Украине.

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Через мессенджер он начал общение с агентом украинских спецслужб, который затем установил связь с кадровым сотрудником ГУР минобороны Украины, отмечает RT.

Также, по данным УФСБ, обвиняемый пытался склонить группу военнослужащих Хабаровского гарнизона к отправке на Украину, чтобы они присоединились к украинским силам и сражались против Вооруженных сил России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаХабаровскФСБ

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