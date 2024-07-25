Жителя Хабаровска обвинили в сборе данных о военных в ДФО для разведки Украины

Житель Хабаровска обвиняется в сборе разведывательных данных для военной разведки Украины, касающихся военнослужащих и сотрудников ФСБ на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в УФСБ по Восточному военному округу.

По информации управления, 39-летний житель Хабаровска, не разделяющий политическую позицию России и выступающий против специальной военной операции, решил оказать помощь Украине.