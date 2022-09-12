Жители Украины предложили Зеленскому разрешить пересекать границу с Россией и Белоруссией
Жители Украины разместили на сайте президента страны Владимира Зеленского петицию с предложением разрешить пересекать границу с Россией и Белоруссией.
В коллективном обращении отмечается, что пересечение границы с Россией и Белоруссией украинцами необходимо для решений вопроса наследства, свиданий с близкими, установления культурных и экономических связей с сопредельными странами.
Призыв был размещён на сайте в понедельник, 12 сентября, и пока что набрал лишь девять голосов из двадцати пяти тысяч, необходимых для рассмотрения президентом.
Ранее в Херсонской области заявили о возвращении жителей региона с Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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