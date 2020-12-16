Жители Украины поставили экономике страны двойку

Жители Украины оценили экономическое положение страны на два балла по пятибальной шкале. Об этом говорят данные исследования, проведенного Центром Разумкова, пишет РИА Новости. Его авторы подчеркивают, что уровень благосостояния собственной семьи украинцы оценили в 2,4 балла.

Также сообщается, что 19% респондентов верят в то, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. При этом более половины участников опроса заявили, что страна сможет справиться с проблемами в более отдаленной перспективе.