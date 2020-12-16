Жители Украины поставили экономике страны двойку
Жители Украины оценили экономическое положение страны на два балла по пятибальной шкале. Об этом говорят данные исследования, проведенного Центром Разумкова, пишет РИА Новости. Его авторы подчеркивают, что уровень благосостояния собственной семьи украинцы оценили в 2,4 балла.
Также сообщается, что 19% респондентов верят в то, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. При этом более половины участников опроса заявили, что страна сможет справиться с проблемами в более отдаленной перспективе.
А ранее стало известно, что Всемирный банк (ВБ) перечислит Украине транш в размере 300 млн долларов. Кредит выделен на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции, говорится на странице представительства ВБ в Facebook.
Средства выделены на реализацию государственной программы социальной помощи малообеспеченным семьям. Украинские партнеры не хотят допускать, чтобы 1 млн граждан Украины попали за черту бедности в результате пандемии COVID-19, цитирует банк ТАСС.
Напомним, первый подобный транш для помощи малообеспеченным украинцам ВБ выделил 30 апреля 2020 в объеме 150 млн рублей.
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