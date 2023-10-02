Жители Одессы проголосовали против переименования площади Льва Толстого
Жители Одессы в ходе общегородского голосования не поддержали инициативу о переименовании площади, названной в честь русского писателя Льва Толстого. Об этом пишет издание «Думская».
«Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима», - сообщается в Telegram-канале издания.
О завершении голосования в минувшее воскресенье объявила пресс-служба Одесского городского совета. Местные жители поддержали переименование 37 объектов.
Мэра Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что власти решили переименовать ряд улиц в честь погибших командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, улица Плехановская получила имя добровольца нацбатальонов Георгия Тарасенко, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани школьница ушла из дома из-за отказа отца оплатить ей ногти
- Украинский танк Leopard 2 впервые отремонтировали в Польше
- Экс-сотрудник Минобороны получил семь с половиной лет за взятки
- СМИ: В США прямо во время матча арестовали белорусского хоккеиста
- Жители Одессы проголосовали против переименования площади Льва Толстого
- Посольство РФ в Словакии отвергло обвинения о вмешательстве России в выборы
- Рейс из Москвы в Анталью вернулся в аэропорт из-за отказа кондиционера
- СМИ: ВСУ обстреляли из танков территорию Курской области
- МИД РФ назвал возможный выход Армении из ОДКБ суверенным выбором
- Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Таджикистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru