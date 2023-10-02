Жители Одессы проголосовали против переименования площади Льва Толстого

Жители Одессы в ходе общегородского голосования не поддержали инициативу о переименовании площади, названной в честь русского писателя Льва Толстого. Об этом пишет издание «Думская».

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«Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима», - сообщается в Telegram-канале издания.

О завершении голосования в минувшее воскресенье объявила пресс-служба Одесского городского совета. Местные жители поддержали переименование 37 объектов.

Мэра Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что власти решили переименовать ряд улиц в честь погибших командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, улица Плехановская получила имя добровольца нацбатальонов Георгия Тарасенко, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:Лев ТолстойОдессаУкраина

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