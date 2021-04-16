Жириновский предложил построить дамбу на Днепре

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, чтобы заставить Украину подать воду в Крым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик пояснил, что даже «самого факта угрозы» строительства будет достаточно, чтобы побудить Украину возобновить подачу воды в Крым.

В Крыму ответили на условия Украины при решении проблем с водоснабжением

Подача воды через Северо-Крымский канал в Крым была приостановлена украинской стороной в одностороннем порядке в апреле 2014 года после того, как РФ включила полуостров в состав своих субъектов. Правительство РФ в октябре 2020 года приняло решение выделить Крыму 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КрымЖириновский
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