Жириновский предложил построить дамбу на Днепре
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, чтобы заставить Украину подать воду в Крым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политик пояснил, что даже «самого факта угрозы» строительства будет достаточно, чтобы побудить Украину возобновить подачу воды в Крым.
Подача воды через Северо-Крымский канал в Крым была приостановлена украинской стороной в одностороннем порядке в апреле 2014 года после того, как РФ включила полуостров в состав своих субъектов. Правительство РФ в октябре 2020 года приняло решение выделить Крыму 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения.
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