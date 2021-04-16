Жириновский предложил построить дамбу на Днепре

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, чтобы заставить Украину подать воду в Крым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик пояснил, что даже «самого факта угрозы» строительства будет достаточно, чтобы побудить Украину возобновить подачу воды в Крым.