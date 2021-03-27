В Крыму ответили на условия Украины при решении проблем с водоснабжением

«Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подаче воды мы не будем», — сказал Гемпель.

Он также предложил дать правовую водной блокаде полуострова Украиной.

«Логика и здравый смысл украинских политиков зашкаливают до безумия. Они так горячо признаются в большой любви к крымчанам с экранов, так переживают за нарушение наших прав, что тут же устраивают всевозможные блокады, пытаясь любым способом навредить», — отметил политик.

Таким образом он прокомментировал заявление главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что Украина возобновит водоснабжение Крыма только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что проблему с бесперебойным водоснабжением полуострова удастся решить за два-три года.

«Мы сами решим проблему с бесперебойным водоснабжением Крыма где-то за два-три года. Мы уйдем от графиков подачи воды, прежде всего в городе Симферополе и курортных городах... Надеюсь, что когда-нибудь на Украине появится адекватное руководство, с которым можно будет нормально сотрудничать», - добавил он.

