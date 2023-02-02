Жилая многоэтажка обрушилась после взрыва в Краматорске

По данным местных ресурсов, в ночь на 2 февраля в городе прогремел мощный взрыв, предположительно, в жилой дом попала некая ракета. Очевидцы заявляли об обрушении двух подъездов, пишет РИА ФАН.

ГСЧС Украины сообщила, что здание в Краматорске подверглось ракетному обстрелу.

Как отметили в полиции региона, в результате ЧП погибли три человека, еще 20 пострадали. Специалисты продолжают работать на месте инцидента, под завалами могут находиться люди, пишет «Свободная пресса».

Город Краматорск расположен на контролируемой Киевом части Донецкой народной республики.

