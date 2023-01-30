В Днепропетровске прогремели взрывы – объявлена воздушная тревога

В украинском Днепропетровске прогремели взрывы, в городе объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Украины.

Во всем регионе объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Николаевской области, Херсонской области – в части подконтрольной Киеву.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия нанесла удар по украинской военной базе в городе Очаков, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник из близкого окружения командования ВСУ. Артиллерийский удар был нанесён по базе ВМС Украины, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: ГолосUA
ТЕГИ:Военная ОперацияВзрывыУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры