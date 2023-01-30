В Днепропетровске прогремели взрывы – объявлена воздушная тревога
В украинском Днепропетровске прогремели взрывы, в городе объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Украины.
Во всем регионе объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Николаевской области, Херсонской области – в части подконтрольной Киеву.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия нанесла удар по украинской военной базе в городе Очаков, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник из близкого окружения командования ВСУ. Артиллерийский удар был нанесён по базе ВМС Украины, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций.
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