«Жестче, чем в Бахмуте»: Военный эксперт предрек Краматорску тяжелые бои
19 мая 202314:22
Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что после взятия Артемовска следующим городом будет Краматорск, и ВСУ будут оборонять его более эффективно. Об этом он заявил в разговоре с NEWS.ru.
«После Бахмута мы рванем на Краматорск и оборона там будет жестче[...]. В то же время у ВСУ уже порядком истощились резервы, а некоторые соединения находятся на последнем издыхании» - считает Матвийчук.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы заняли 189 тысяч квадратных метров города. Под контролем украинской армии осталось менее одного квадратного километра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru