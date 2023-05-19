«Жестче, чем в Бахмуте»: Военный эксперт предрек Краматорску тяжелые бои

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что после взятия Артемовска следующим городом будет Краматорск, и ВСУ будут оборонять его более эффективно. Об этом он заявил в разговоре с NEWS.ru.

«После Бахмута мы рванем на Краматорск и оборона там будет жестче[...]. В то же время у ВСУ уже порядком истощились резервы, а некоторые соединения находятся на последнем издыхании» - считает Матвийчук.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы заняли 189 тысяч квадратных метров города. Под контролем украинской армии осталось менее одного квадратного километра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

