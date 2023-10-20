Жена Зеленского попросила Google отображать Крым украинским

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена попросила представителей американской корпорации Google отображать Крым как подконтрольную Киеву территорию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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По ее словам, речь о том, чтобы вернуть Крым Украине «по крайней мере в цифровом измерении».

«Чтобы, рассматривая Украину на карте, видели ее всю, включая Крым», - объяснила Зеленская свою просьбу.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщил о пленении участника диверсионной группы, которая в начале октября пыталась проникнуть в Крым на быстроходном катере. Мужчина заявил, что целью операции было снять фото и видео флага Украины на территории полуострова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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