Жена Зеленского попросила Google отображать Крым украинским

По ее словам, речь о том, чтобы вернуть Крым Украине «по крайней мере в цифровом измерении».

«Чтобы, рассматривая Украину на карте, видели ее всю, включая Крым», - объяснила Зеленская свою просьбу.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщил о пленении участника диверсионной группы, которая в начале октября пыталась проникнуть в Крым на быстроходном катере. Мужчина заявил, что целью операции было снять фото и видео флага Украины на территории полуострова, передает «Радиоточка НСН».

