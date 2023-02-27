Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Закарпатье
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Закарпатской области на западе Украины.
По данным украинского Главного центра специального контроля, подземные толчки зафиксировали в районе села Большая Добронь недалеко от города Мукачево. Очаг находился на глубине 2 км.
Как сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), толчки произошли около 01:15 по времени UTC (04:15 мск). Землетрясение зафиксировали в 26 километрах к юго-востоку от Ужгорода.
В ночь на понедельник произошло землетрясение на границе Китая и Киргизии, напоминает телеканал «360». По информации сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана, магнитуда толчков — 5,6, пишет РИА ФАН. В свою очередь, Китайский сейсмологический центр сообщил, что магнитуда землетрясения составила 5,1.
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