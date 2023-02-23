В Таджикистане произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 7,3. Колебания земной коры было зарегистрировано в 8:37 по местному времени. Эпицентр подземного толчка находился в 82 километрах от границы с Китаем.

По данным МЧС Казахстана, толчки силой 2-3 балла ощущались в Алма-Ате. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ранее известный сейсмолог Наджи Гёрюр из Турции, предсказавший землетрясения 6 февраля, сообщил, что существует риск новых мощных колебаний земной коры на Кипре и в турецких провинциях Бингёль и Адана.

