Зеленый коридор. Зеленский хочет превратить Чернобыль в символ новой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил привлечь туристов в зону Чернобыльской атомной электростанции. Об этом он рассказал во время посещения ЧАЭС. По словам Зеленского, подписанный им указ поможет преобразовать чернобыльскую зону в «туристический магнит и одну из точек роста для новой Украины», сообщает «Свободная пресса».

По задумке Зеленского, в чернобыльской зоне для туристов организуют так называемый «зеленый коридор». Кроме того, по его словам, необходимо будет избавиться коррупционных проявлений.