Зеленый коридор. Зеленский хочет превратить Чернобыль в символ новой Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решил привлечь туристов в зону Чернобыльской атомной электростанции. Об этом он рассказал во время посещения ЧАЭС. По словам Зеленского, подписанный им указ поможет преобразовать чернобыльскую зону в «туристический магнит и одну из точек роста для новой Украины», сообщает «Свободная пресса».
По задумке Зеленского, в чернобыльской зоне для туристов организуют так называемый «зеленый коридор». Кроме того, по его словам, необходимо будет избавиться коррупционных проявлений.
Президент назвал Чернобыль «уникальным местом» на Земле, где проходит возрождение природы после мировой техногенной катастрофы и, где имеется «город-призрак».
Зеленский пообещал ликвидировать очереди на КПП, отменить запреты на съёмки видео. Он предложил сделать из чернобылской зоны «землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины».
Как сообщает Москва 24, сегодня Европейский союз официально передал Украине новый безопасный саркофаг, построенный над разрушенным в 1986 году после аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Украине теперь предстоит демонтировать первичный саркофаг.
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