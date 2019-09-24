Зеленскому указали на ошибку в отношениях с Москвой

Экс-депутат украинской Рады Анна Герман рассказала, какую ошибку президент страны Владимир Зеленский допустил в отношения с Россией. В интервью телеканалу «112 Украина» она высказала мнение, что Зеленский ошибся в кандидатуре министра иностранных дел. По ее словам, назначение на этот пост Вадима Пристайко не позволяет развивать отношения с Москвой, передает РЕН ТВ.

Герман назвала Пристайко «слишком пронатовским» политиком , пишут argumenti.ru.

Герман полагает, что Зеленскому следовало бы назначить главой МИД такого человека, с которым Россия бы захотела вести переговоры, отмечает Ura.ru. По ее мнению, подходящими на этот пост кандидатурами являются бывший глава ведомства Константин Грищенко и экс-замглавы Александр Чалый.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН высказал мнение, что закон об импичменте, подписанный Зеленским, не будет работать ближайшие 50-100 лет.







