Зеленского взбесила переписка депутата «Слуги народа» с проституткой

Президент Украины Владимир Зеленский был чрезвычайно возмущён, когда узнал о переписке депутата Верховной рады от своей партии «Слуга народа» Богдана Яременко с проституткой. Об этом рассказал лидер президентской фракции Давид Арахамия в интервью изданию Liga.net.

Яременко возглавляет в Раде комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. По словам Арахамии, сначала Зеленский собирался лишить того депутатского мандата, однако потом поостыл. К тому же, по словам лидера фракции, Яременко действительно сильный дипломат.

В итоге, всё же решено снять сластолюбивого народного избранника с поста руководителя комитета. Новый глава будет выбран в ходе внутренних праймериз во фракции.

В конце октября Богдан Яременко был замечен в использовании онлайн-сети знакомств прямо во время заседания Рады. В ходе переписки одна из женщин назвала свою цену и условия интимной встречи.