Зеленского взбесила переписка депутата «Слуги народа» с проституткой
Президент Украины Владимир Зеленский был чрезвычайно возмущён, когда узнал о переписке депутата Верховной рады от своей партии «Слуга народа» Богдана Яременко с проституткой. Об этом рассказал лидер президентской фракции Давид Арахамия в интервью изданию Liga.net.
Яременко возглавляет в Раде комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. По словам Арахамии, сначала Зеленский собирался лишить того депутатского мандата, однако потом поостыл. К тому же, по словам лидера фракции, Яременко действительно сильный дипломат.
В итоге, всё же решено снять сластолюбивого народного избранника с поста руководителя комитета. Новый глава будет выбран в ходе внутренних праймериз во фракции.
В конце октября Богдан Яременко был замечен в использовании онлайн-сети знакомств прямо во время заседания Рады. В ходе переписки одна из женщин назвала свою цену и условия интимной встречи.
Вскоре после этого депутат также просматривал профили женщин в другой соцсети для знакомств.
Пытаясь оправдаться, Яременко завил, что специально провоцировал журналистов. Такой пост он опубликовал в одной из соцсетей, однако затем удалил его.
Он также принёс извинения с трибуны Верховной Рады, однако заявил, что те, кто публиковал его переписку, пользовались ворованным материалом.
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