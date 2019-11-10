В отставке Разумкова на Украине увидели укрепление позиций Зеленского
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал о борьбе за власть на Украине.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ушел с поста главы партии «Слуга народа». Уточняется, что решение о его отставке поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
Кто сменит Разумкова на посту пока неизвестно. Как заявила депутат партии Ирина Верещук, его место может занять Александр Корниенко, который является замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН отметил рост политического влияния соратников президента страны Владимира Зеленского из его бывшей компании «95 квартал».
«Разумков сложил полномочия, якобы, в связи с тем, что у него не остается времени на строительство партии, потому что он стал главой Верховной Рады. Но, с другой стороны, этот шаг – отторжение от строительства фигуры достаточно влиятельной сегодня, но чужой для президента Зеленского и его группы из «95 квартала». Эти события можно расценивать как серьезное ослабление политической группы, которая выдвинула Разумкова. В ее составе называют Тигипко (Сергея, украинского бизнесмена и политика - прим. НСН). Идет борьба внутри групп, которые привели к власти Зеленского. На данном этапе мы видим, что побеждают представители «95 квартала», - считает эксперт.
Украинский политолог рассказал, какие изменения могут произойти после отставки Разумкова в расстановке политических сил на Украине.
«Место Разумкова в «Слуге народа» занял Корниенко (Александр, заместитель руководителя фракции в Верховной Раде – прим. НСН). Он из людей близких, полностью подконтрольных Зеленскому. Зеленский тремится поставить везде своих людей, и постепенно происходит вытеснение всех примкнувших. Нет плюрализма. Видна очень жесткая дисциплина. Зеленский по своей сути является очень авторитарным руководителем. Вполне возможно, что фракция расколется. Но, к сожалению, у нее нет идеологии, кроме денег. Им нужна власть, чтобы делать как можно больше денег. В этом их главная политика», - отметил Олег Соскин.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник оценил в эфире НСН вероятность свержения президента Украины Владимира Зеленского.
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