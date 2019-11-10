В отставке Разумкова на Украине увидели укрепление позиций Зеленского

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ушел с поста главы партии «Слуга народа». Уточняется, что решение о его отставке поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Кто сменит Разумкова на посту пока неизвестно. Как заявила депутат партии Ирина Верещук, его место может занять Александр Корниенко, который является замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины.

Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН отметил рост политического влияния соратников президента страны Владимира Зеленского из его бывшей компании «95 квартал».

«Разумков сложил полномочия, якобы, в связи с тем, что у него не остается времени на строительство партии, потому что он стал главой Верховной Рады. Но, с другой стороны, этот шаг – отторжение от строительства фигуры достаточно влиятельной сегодня, но чужой для президента Зеленского и его группы из «95 квартала». Эти события можно расценивать как серьезное ослабление политической группы, которая выдвинула Разумкова. В ее составе называют Тигипко (Сергея, украинского бизнесмена и политика - прим. НСН). Идет борьба внутри групп, которые привели к власти Зеленского. На данном этапе мы видим, что побеждают представители «95 квартала», - считает эксперт.