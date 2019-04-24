Зеленского предостерегли от встречи с Путиным один на один

Владимиру Зеленскому посоветовали не встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным. С таким предостережением выступил бывший сотрудник Минобороны Украины и член команды Зеленского Иван Апаршин в эфире телеканала ZIK.

«Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать», — аргументировал свою позицию Апаршин.

По его мнению, переговоры между Путиным и Зеленским должны проводиться только при участии представителей «мощных» стран Запада, с которыми российский лидер «не сможет “играться”». Такими странами, по мнению члена штаба Зеленского, являются Соединенные Штаты и Великобритания, отмечает РЕН ТВ.

Иван Апаршин также заявил, что Владимиру Зеленскому не нужно вести переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных респбулих, сообщает Ura.ru.

Напомним, что во втором туре президентских выборов на Украине, которые прошли в воскресенье, 21 апреля, Владимир Зеленский одержал победу над действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом заявили в ЦИК страны после обработки 100% протоколов. Согласно имеющимся данным, шоумен Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент – Порошенко — 24,45%.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в ходе пресс-конференции НСН рассказал про три сценария правления Владимира Зеленского. По одному из них, новый лидер может устроить в стране революцию, уверен экс-депутат Рады.

