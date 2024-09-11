Зеленский заявил об отсутствии подтверждений поставок Ираном ракет в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет подтверждений передачи Ираном баллистических ракет России и их использования.

На пресс-конференции в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что сможет подтвердить такие утверждения только при наличии конкретных доказательств.