Зеленский заявил об отсутствии подтверждений поставок Ираном ракет в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет подтверждений передачи Ираном баллистических ракет России и их использования.
На пресс-конференции в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что сможет подтвердить такие утверждения только при наличии конкретных доказательств.
6 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о предполагаемой передаче Ираном России баллистических ракет малой дальности для боевых действий в Украине.
Иран опроверг эти обвинения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что подобные сообщения не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru