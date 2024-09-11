Зеленский заявил об отсутствии подтверждений поставок Ираном ракет в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет подтверждений передачи Ираном баллистических ракет России и их использования.

На пресс-конференции в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что сможет подтвердить такие утверждения только при наличии конкретных доказательств.

Иран отверг обвинения в продаже баллистических ракет России

6 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о предполагаемой передаче Ираном России баллистических ракет малой дальности для боевых действий в Украине.

Иран опроверг эти обвинения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что подобные сообщения не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Баллистическая РакетаРоссияИранВладимир ЗеленскийУкраина

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