Зеленский заявил об отказе обменивать территории на мир
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов пойти на мир с Москвой в обмен на территории. Об этом он сообщил во время общения с индийскими журналистами, пишет РИА Новости.
По его словам, Украина не собирается останавливать конфликт на текущей линии фронта. Зеленский заявил, что Киев будет добиваться «справедливого мира» с Москвой.
«Мы не готовы использовать свои территории как вариант предложения мира», - сказал украинский лидер.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова прекратить огонь после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. По его словам, Киев также должен объявить об отказе от намерения вступить в НАТО, напоминает «Радиоточка НСН».
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