Зеленский заявил об отказе обменивать территории на мир

По его словам, Украина не собирается останавливать конфликт на текущей линии фронта. Зеленский заявил, что Киев будет добиваться «справедливого мира» с Москвой.

«Мы не готовы использовать свои территории как вариант предложения мира», - сказал украинский лидер.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова прекратить огонь после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. По его словам, Киев также должен объявить об отказе от намерения вступить в НАТО, напоминает «Радиоточка НСН».

