МИД попросил Турцию не поставлять оружие на Украину
Россия осуждает поставки оружия Украине Западом и призывает Турцию отказаться от этого. Об этом в ходе встречи с турецким послом Танжу Бильгичем заявил замминистра иностранных Михаил Галузин.
МИД России подтвердил, что позиция Москвы остается неизменной и непримиримой по отношению к попыткам создать антироссийскую коалицию и предъявить России ультиматумы на основе «формулы Зеленского».
В январе журнал Foreign Policy и издание Defence One сообщили о поставках кассетных боеприпасов из Турции в Украину в ноябре, утверждая, что эти боеприпасы были произведены во время холодной войны по соглашению с США.
Кремль выразил сомнения в достоверности этой информации и отметил, что внимательно отслеживает такие вопросы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru