МИД попросил Турцию не поставлять оружие на Украину

Россия осуждает поставки оружия Украине Западом и призывает Турцию отказаться от этого. Об этом в ходе встречи с турецким послом Танжу Бильгичем заявил замминистра иностранных Михаил Галузин.

МИД России подтвердил, что позиция Москвы остается неизменной и непримиримой по отношению к попыткам создать антироссийскую коалицию и предъявить России ультиматумы на основе «формулы Зеленского».