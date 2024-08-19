МИД попросил Турцию не поставлять оружие на Украину

Россия осуждает поставки оружия Украине Западом и призывает Турцию отказаться от этого. Об этом в ходе встречи с турецким послом Танжу Бильгичем заявил замминистра иностранных Михаил Галузин.

МИД России подтвердил, что позиция Москвы остается неизменной и непримиримой по отношению к попыткам создать антироссийскую коалицию и предъявить России ультиматумы на основе «формулы Зеленского».

Замглавы МИД России Галузин предложил провести переговоры по Украине в СНГ

В январе журнал Foreign Policy и издание Defence One сообщили о поставках кассетных боеприпасов из Турции в Украину в ноябре, утверждая, что эти боеприпасы были произведены во время холодной войны по соглашению с США.

Кремль выразил сомнения в достоверности этой информации и отметил, что внимательно отслеживает такие вопросы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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