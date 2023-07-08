Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО

Президенты двух стран в пятницу провели встречу в Стамбуле, переговоры продлились более 2,5 часов.

«Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО», — отметил Эрдоган.

Ранее в Белом доме заявили, что Киев не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу по итогам саммита блока в Вильнюсе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметили в Вашингтоне, для вступления в НАТО Украине следует выполнить ряд условий.

