Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО
Украина заслуживает стать членом НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом политик заявил на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Президенты двух стран в пятницу провели встречу в Стамбуле, переговоры продлились более 2,5 часов.
«Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО», — отметил Эрдоган.
Ранее в Белом доме заявили, что Киев не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу по итогам саммита блока в Вильнюсе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметили в Вашингтоне, для вступления в НАТО Украине следует выполнить ряд условий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган рассказал о переговорах по обмену пленными между Москвой и Киевом
- Умер режиссер программы «Куклы» и реалити-шоу «За стеклом» Григорий Любомиров
- Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО
- ОЗХО сообщила об уничтожении всех заявленных запасов химоружия в мире
- Премьер Нидерландов подал в отставку
- На подлете к Воронежу сбили два беспилотника
- Spiegel: бойцы ВСУ не могут атаковать из-за минных полей и ВКС России
- Трамп пообещал остановить конфликт на Украине
- ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов такси
- В Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru