Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО

Украина заслуживает стать членом НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом политик заявил на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Президенты двух стран в пятницу провели встречу в Стамбуле, переговоры продлились более 2,5 часов.

«Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО», — отметил Эрдоган.

Ранее в Белом доме заявили, что Киев не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу по итогам саммита блока в Вильнюсе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметили в Вашингтоне, для вступления в НАТО Украине следует выполнить ряд условий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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