Зеленский заявил о восприятии Украины в мире как члена Евросоюза
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина воспринимается мировым сообществом как часть Евросоюза. Об этом он заявил в вечернем видеообращении к гражданам.
«Четкая поддержка членства Украины в Евросоюзе. Политически нас уже так воспринимают как члена Европейского союза», - сказал глава государства.
По данным Reuters, в Брюсселе отметили прогресс Украины по членству в ЕС за время конфликта с Россией. Отмечается, что Киев выполнил два из семи условий для начала переговоров о евроинтеграции.
В эфире телеканала «Рада» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о движении страны к членству в ЕС «на максимальной крейсерской скорости», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru