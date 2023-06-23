Зеленский заявил о восприятии Украины в мире как члена Евросоюза

«Четкая поддержка членства Украины в Евросоюзе. Политически нас уже так воспринимают как члена Европейского союза», - сказал глава государства.

По данным Reuters, в Брюсселе отметили прогресс Украины по членству в ЕС за время конфликта с Россией. Отмечается, что Киев выполнил два из семи условий для начала переговоров о евроинтеграции.

В эфире телеканала «Рада» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о движении страны к членству в ЕС «на максимальной крейсерской скорости», передает «Радиоточка НСН».

