Зеленский заявил о росте производства снарядов на Украине в 25 раз
За первые шесть месяцев текущего года украинские предприятия произвели в 25 раз больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Международного форума оборонной промышленности.
По его словам, возможности Киева позволяют производить до четырех миллионов БПЛА в год, и это лишь «часть нового украинского оборонного комплекса». Зеленский отметил, что если годы назад украинская «оборонка» выглядела беспомощной, то сейчас эта отрасль «находится на пути к лидерству как минимум в Европе».
Президент добавил, что Украина в условиях конфликта смогла построить «новую систему оборонного сектора».
Ранее Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о потере Угледара Вооруженными силами Украины. В своем Telegram-канале он назвал это событие позором, отметив, что украинские войска удерживали город более двух лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru