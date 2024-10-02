По его словам, возможности Киева позволяют производить до четырех миллионов БПЛА в год, и это лишь «часть нового украинского оборонного комплекса». Зеленский отметил, что если годы назад украинская «оборонка» выглядела беспомощной, то сейчас эта отрасль «находится на пути к лидерству как минимум в Европе».

Президент добавил, что Украина в условиях конфликта смогла построить «новую систему оборонного сектора».

Ранее Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о потере Угледара Вооруженными силами Украины. В своем Telegram-канале он назвал это событие позором, отметив, что украинские войска удерживали город более двух лет, передает «Радиоточка НСН».

