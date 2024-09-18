Зеленский заявил о полной готовности мирного плана Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении подготовки мирного плана страны, отметив, что все ключевые моменты и детали были согласованы. Об этом стало известно из его обращения, видео которого было опубликовано в Telegram.

По словам главы государства, сейчас перед Киевом стоит задача по реализации данного плана, что, по его мнению, является приоритетом для страны.

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Ранее в украинских Вооруженных силах предупредили о возможности государственного переворота в случае подписания мирного соглашения с Россией.

Согласно опросам местных социологов, около 7% населения Украины готовы участвовать в вооруженном протесте, если страна пойдет на территориальные уступки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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