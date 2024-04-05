Литва закупит для Украины 3 тысячи боевых дронов

Правительство Литвы закупит для нужд Украины 3 тысячи боевых дронов, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, сообщает местная газета Delfi.

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Как отмечается, на приобретение беспилотников будет потрачено из бюджета республики €2 млн.

«Мы надеемся, они будут доставлены на фронт в этом году», — добавила Шимоните.

Ранее на Западе заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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