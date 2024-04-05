Литва закупит для Украины 3 тысячи боевых дронов
5 апреля 202417:04
Правительство Литвы закупит для нужд Украины 3 тысячи боевых дронов, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, сообщает местная газета Delfi.
Как отмечается, на приобретение беспилотников будет потрачено из бюджета республики €2 млн.
«Мы надеемся, они будут доставлены на фронт в этом году», — добавила Шимоните.
Ранее на Западе заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru