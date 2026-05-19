Владелец MV Hondius продолжает продавать туры по «хантавирусному» круизу
Нидерландская компания Oceanwide Expeditions, которая является владельцем судна MV Hondius, продолжает продавать круизы по маршруту, где ранее произошла вспышка хантавируса, сообщает ТАСС.
На сайте перевозчика доступны билеты на различные версии тура под названием «Атлантическая Одиссея» из Аргентины в Кабо-Верде. Стоимость путешествия достигает €22,7 тысячи.
Ближайший рейс отправится из порта Ушуайя в марте 2027 года, его выполнит судно MV Plancius. Версия круиза без захода в воды Антарктики обойдётся туристам примерно в €10 тысяч, поездка продлится 33 дня и завершится в порту Прая. Наиболее дорогой вариант за €22,7 тысячи предполагает посещение антарктических территорий.
В компании уточнили, что лайнер MV Plancius был построен в 1976 году для Королевского морского флота Нидерландов, а в 2009 году переоборудован под пассажирское судно.
Ранее лайнер MV Hondius, на борту которого ранее зафиксировали вспышку хантавируса среди пассажиров из многих стран, покинуло порт испанского острова Тенерифе, а пассажиров эвакуировали, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
