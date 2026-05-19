Сильный пожар на складе в Подмосковье не угрожает людям и жилым домам
Пожар на складском комплексе в Дмитровском округе Подмосковья не угрожает жизням людей и домам. Об этом сообщил глава округа Михаил Шувалов.
Он отметил, что по предварительным данным экстренных служб угроза для жилых строений и граждан отсутствует. Все службы действуют оперативно и слаженно, ситуация находится на его личном контроле, сообщает ТАСС.
Складские помещения ранее загорелись в Дмитровском районе Подмосковья. В МЧС сообщили, что возгорание произошло в поселении Белый Раст, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров.
Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка. МЧС наращивает группировку сил и средств на месте: к тушению привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
