«Только с одним россиянином»: Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным
14 февраля 202519:19
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не планирует встречаться с россиянами.
Он подчеркнул, что готов встретиться только с одним гражданином РФ - президентом России Владимиром Путиным.
«И только после того, как у нас будет общий план с президентом США Дональдом Трампом и Европой, мы сядем с Путиным и остановим конфликт», - заключил украинский лидер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru