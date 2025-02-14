«Только с одним россиянином»: Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не планирует встречаться с россиянами.

Он подчеркнул, что готов встретиться только с одним гражданином РФ - президентом России Владимиром Путиным.

«И только после того, как у нас будет общий план с президентом США Дональдом Трампом и Европой, мы сядем с Путиным и остановим конфликт», - заключил украинский лидер.

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ФОТО: РИА Новости
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