Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании на Украине, но отметил разногласия

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть определенный прогресс, однако сохраняются разногласия между сторонами. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

По его словам, несмотря на достигнутый прогресс, между участниками процесса сохраняется недоброжелательность, что осложняет дальнейшие переговоры.