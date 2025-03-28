Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании на Украине, но отметил разногласия
Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть определенный прогресс, однако сохраняются разногласия между сторонами. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
По его словам, несмотря на достигнутый прогресс, между участниками процесса сохраняется недоброжелательность, что осложняет дальнейшие переговоры.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжились в марте, но стороны пока не достигли значимого прорыва.
25 марта стало известно, что Россия и Украина при посредничестве США договорились о прекращении атак на энергосистемы и военных действиях в Черном море, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании на Украине, но отметил разногласия
- На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X
- В Египте выписаны трое пострадавших при крушении батискафа с россиянами
- В НАСА сообщили о сотрудничестве с российскими космонавтами на МКС
- Машина скорой помощи влетела в остановку на юге Москвы
- Генсек ООН заявил о легитимности власти Зеленского на Украине
- СМИ: ЕС может ограничить импорт агропродукции с Украины с июня
- МИД обвинил Лондон в координации удара по ГИС в Курской области
- Гутерреш: ООН не участвует в украинском урегулировании
- Суд арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru