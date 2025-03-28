Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании на Украине, но отметил разногласия

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть определенный прогресс, однако сохраняются разногласия между сторонами. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

По его словам, несмотря на достигнутый прогресс, между участниками процесса сохраняется недоброжелательность, что осложняет дальнейшие переговоры.

Карасин заявил, что переговоры в Эр-Рияде прошли не очень результативно

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжились в марте, но стороны пока не достигли значимого прорыва.

25 марта стало известно, что Россия и Украина при посредничестве США договорились о прекращении атак на энергосистемы и военных действиях в Черном море, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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