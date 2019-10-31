Зеленский запугивает Европу после разрешения Данией «Северного потока - 2»
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по просьбе журналистов насчёт решения Дании разрешить прокладку в своих территориальных водах газопровода «Северный поток - 2». По словам Зеленкого, украинские власти осознавали, что это может случиться.
При этом, как заметил украинский лидер, если бы решение зависело только от меня, то подтверждения не последовало бы. Он ответил на тот вопрос в ходе пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, передает RT.
Зеленский считает, что тема строительства «Северного потока — 2» относится не просто к «энергетической безопасности», это вопрос геополитики. По оценке президента Украины, реализация данного проекта «усиливает Россию и ослабляет Европу».
Накануне стало известно, что Энергетическое агентство Дании приняло решение выдать оператору проекта Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.
Между тем, как отмечает РИА ФАН, эксперты считают, что Киев делает всё, чтобы остаться без транзита российского газа. Ведущие украинские аналитики по энергетике прокомментировали последние заявления руководства «Нафтогаза Украины» о том, что страна может легко перезимовать даже при отсутствии такого транзита.
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