Зеленский запросил у НАТО новые системы ПВО после испытаний «Орешника»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте необходимость усиления противовоздушной обороны Украины в ответ на испытания российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что он запросил у западных партнеров системы ПВО, которые, по его мнению, смогут эффективно противодействовать новому российскому оружию, однако не уточнил, какие именно комплексы он имеет в виду.
Зеленский добавил, что эти системы ПВО уже имеются у партнеров Украины. Запрос был сделан после того, как президент России Владимир Путин заявил, что «Орешник» способен обходить современные системы ПВО, развивая скорость 10 Махов.
Ракета, по словам Путина, атакует с такой высокой скоростью, что перехватить ее невозможно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru