Зеленский запросил у НАТО новые системы ПВО после испытаний «Орешника»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте необходимость усиления противовоздушной обороны Украины в ответ на испытания российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что он запросил у западных партнеров системы ПВО, которые, по его мнению, смогут эффективно противодействовать новому российскому оружию, однако не уточнил, какие именно комплексы он имеет в виду.