Зеленский запросил у НАТО новые системы ПВО после испытаний «Орешника»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте необходимость усиления противовоздушной обороны Украины в ответ на испытания российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что он запросил у западных партнеров системы ПВО, которые, по его мнению, смогут эффективно противодействовать новому российскому оружию, однако не уточнил, какие именно комплексы он имеет в виду.

Гиперзвуковая ракета «Орешник» способна доставить заряд мощностью 900 килотонн

Зеленский добавил, что эти системы ПВО уже имеются у партнеров Украины. Запрос был сделан после того, как президент России Владимир Путин заявил, что «Орешник» способен обходить современные системы ПВО, развивая скорость 10 Махов.

Ракета, по словам Путина, атакует с такой высокой скоростью, что перехватить ее невозможно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:ПВОРакетыКрылатые РакетыУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры