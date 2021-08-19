Зеленский захотел выпить бокал шампанского в Крыму

Владимир Зеленский заявил, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского «Новый Свет». Об этом президент Украины сообщил в интервью изданию «Украинская правда». Кроме того, он рассказал, что его семья жила скромно. Поэтому в детстве он не бывал в Крыму, а полюбил его лишь в студенческие годы.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева.

«Лучше жевать, чем говорить». Зеленского пригласили в Крым как туриста

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но при условии, что украинский лидер публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию.

«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом, и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом. Как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа», — заявил Фикс.

Ранее Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом» заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева является вопросом времени. По словам президента Украины, полуостров никогда не будет «русской территорией» и никто не может любить его так, как украинцы.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКрымУкраина
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