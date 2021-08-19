Зеленский захотел выпить бокал шампанского в Крыму

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но при условии, что украинский лидер публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию.

«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом, и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом. Как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа», — заявил Фикс.

Ранее Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом» заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева является вопросом времени. По словам президента Украины, полуостров никогда не будет «русской территорией» и никто не может любить его так, как украинцы.

