Зеленский захотел выпить бокал шампанского в Крыму
Владимир Зеленский заявил, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского «Новый Свет». Об этом президент Украины сообщил в интервью изданию «Украинская правда». Кроме того, он рассказал, что его семья жила скромно. Поэтому в детстве он не бывал в Крыму, а полюбил его лишь в студенческие годы.
Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева.
Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но при условии, что украинский лидер публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию.
«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом, и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом. Как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа», — заявил Фикс.
Ранее Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом» заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева является вопросом времени. По словам президента Украины, полуостров никогда не будет «русской территорией» и никто не может любить его так, как украинцы.
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