Зеленский заговорил по-русски в Донбассе

Владимир Зеленский во время визита в Донбасс перешёл на русский. Как пишет РИА Новости, президент Украины отметил, что в последние годы активно обсуждается тема о том, что в Донбассе якобы запрещают говорить на русском языке. Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления в Краматорске.

Для того, чтобы показать, что это не так, президент Украины заговорил по-русски.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Владимир Зеленский с рабочей поездкой отправился на Донбасс. В частности, в ходе визита глава государства примет участие в мероприятиях, приуроченных к пятой годовщине перехода Славянска и Краматорска под контроль Киева. Также стало известно, что Зеленский снял главу Донецкой областной государственной администрации и назначил нового – им станет военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона Павел Кириенко.