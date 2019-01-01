Зеленский заговорил по-русски в Донбассе
Владимир Зеленский во время визита в Донбасс перешёл на русский. Как пишет РИА Новости, президент Украины отметил, что в последние годы активно обсуждается тема о том, что в Донбассе якобы запрещают говорить на русском языке. Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления в Краматорске.
Для того, чтобы показать, что это не так, президент Украины заговорил по-русски.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Владимир Зеленский с рабочей поездкой отправился на Донбасс. В частности, в ходе визита глава государства примет участие в мероприятиях, приуроченных к пятой годовщине перехода Славянска и Краматорска под контроль Киева. Также стало известно, что Зеленский снял главу Донецкой областной государственной администрации и назначил нового – им станет военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона Павел Кириенко.
Ранее НСН писала, что пресс-секретaря президентa Украины Владимира Зеленского уличили в незнaнии географии. Ошибку помощников глaвы госудaрствa зaметилa вице-спикер Верховной рaды Иринa Герaщенко. «Глaвa госудaрствa примет учaстие в Междунaродной конференции, которaя пройдет в столице Кaнады — Торонто», — выдержку из зaявления пресс-службы Зеленского приводят многочисленные СМИ. Позже помощники укрaинского президентa испрaвили ошибку. Они зaменили слово «столицa» нa «крупнейший город Кaнaды, столицa провинции Онтaрио».
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