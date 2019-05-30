Зеленский выступил за сохранение санкций против России
Владимир Зеленский во время встречи с главами внешнеполитических ведомств Швеции и Польши заявил, что выступает за продление санкций в отношении РФ. Президент Украины подчеркнул, что ограничительные меры должны действовать возвращения «оккупированных украинских территорий», подчёркивает RT.
Как напоминает Ura.ru, ранее Владимир Зеленский в ходе беседы с американским сенатором Робертом Портманом сообщил, что Украина ведёт «две войны». По словам главы государства, это — «война с Россией и война с коррупцией внутри страны», отмечает Утро.ру.
Между тем, сегодня президент Украины сделал селфи в тренажерном зале в здании администрации президента Украины. Снимок глава государства опубликовал на своей странице в Facebook. В кадр попал руководитель администрации президента Андрей Богдан. Фото, на котором президент Украины демонстрирует свою физическую форму, он сопроводил ироничной подписью. Зеленский, по всей видимости, передал «привет» экс-президенту Украины Петру Порошенко.
«На Банковой. Хоть гантели не украли», — написал он.
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