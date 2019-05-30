Зеленский выступил за сохранение санкций против России

Владимир Зеленский во время встречи с главами внешнеполитических ведомств Швеции и Польши заявил, что выступает за продление санкций в отношении РФ. Президент Украины подчеркнул, что ограничительные меры должны действовать возвращения «оккупированных украинских территорий», подчёркивает RT.

Как напоминает Ura.ru, ранее Владимир Зеленский в ходе беседы с американским сенатором Робертом Портманом сообщил, что Украина ведёт «две войны». По словам главы государства, это — «война с Россией и война с коррупцией внутри страны», отмечает Утро.ру.