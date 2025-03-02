Белый дом: Трамп съел обед Зеленского после перепалки

Президент США Дональд Трамп съел обед украинского лидера Владимира Зеленского после публичной перепалки на переговорах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

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По ее словам, Трамп принял решение отменить обед, поскольку счел, что Зеленский не готов к ведению мирных переговоров.

«Он (Трамп) в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского», — сказала она. Левитт уточнила, что Трампу понравилась еда.

В свою очередь корреспондент Fox News Джеки Генрих сообщила, что еду, предназначенную для украинской делегации, могли отдать сотрудникам Белого дома.

28 февраля Владимир Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного срока после словесной перепалки с Дональдом Трампом. Президент Соединенных Штатов выразил недовольство действиями украинского лидера, отметив, что Зеленский продемонстрировал неуважительное отношение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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