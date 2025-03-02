Белый дом: Трамп съел обед Зеленского после перепалки

По ее словам, Трамп принял решение отменить обед, поскольку счел, что Зеленский не готов к ведению мирных переговоров.

«Он (Трамп) в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского», — сказала она. Левитт уточнила, что Трампу понравилась еда.

В свою очередь корреспондент Fox News Джеки Генрих сообщила, что еду, предназначенную для украинской делегации, могли отдать сотрудникам Белого дома.

28 февраля Владимир Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного срока после словесной перепалки с Дональдом Трампом. Президент Соединенных Штатов выразил недовольство действиями украинского лидера, отметив, что Зеленский продемонстрировал неуважительное отношение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

