Зеленский ввел санкции в отношении сотрудников спецслужб России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым вводятся санкции на 28 сотрудников разведывательных и спецслужб России. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Документ №584/2021 вступает в силу со дня его опубликования.