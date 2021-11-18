Зеленский ввел санкции в отношении сотрудников спецслужб России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым вводятся санкции на 28 сотрудников разведывательных и спецслужб России. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Документ №584/2021 вступает в силу со дня его опубликования.

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Ранее Зеленский активировал своим решением новый пакет санкций против России, которые были разработаны в октябре Советом национальной безопасности и обороны Украины. Под ограничения попали 140 граждан и 50 юридических лиц.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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