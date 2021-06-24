Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов, чиновников и телеканалов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении специальных экономических и других санкций в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
СНБО вынес решение об ограничительных мерах на заседании 18 июня.
В частности, в черный список украинских властей попали предприниматели Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Аркадий и Борис Ротенберги. Санкции коснулись в том числе главу ВТБ Андрея Костина, главу «Газпрома» Алексея Миллера, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. В список СНБО попали 538 физлиц.
Кроме того, Совбез Украины ввел ограничения против 540 организаций, в числе которых «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании. Санкции введены на три года.
Кроме того, Зеленский продлил на трехлетний срок санкции в отношении телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета», НТВ, «Первый канал. Всемирная сеть», отмечает РИА ФАН.
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