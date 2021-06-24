Зеленский утвердил санкции против десятков российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вводе санкций в отношении ряда банков России, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Информация была опубликована на официальном сайте офиса президента.

Лавров призвал Запад повлиять на Киев и прекратить атаки на русских

Ограничения также коснулись и банков Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде ситуацию с безопасностью на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры