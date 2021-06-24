Зеленский утвердил санкции против десятков российских банков
24 июня 202116:59
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вводе санкций в отношении ряда банков России, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Информация была опубликована на официальном сайте офиса президента.
Ограничения также коснулись и банков Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде ситуацию с безопасностью на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Премьер-министр Нидерландов отказался участвовать в саммите с Путиным
- Матвиенко: Ситуация с коронавирусом в России улучшится к октябрю
- Стало известно количество обнаруженных в России мутаций коронавируса
- Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах
- Зеленский утвердил санкции против десятков российских банков
- В Великобритании зафиксировано самое продолжительное течение коронавируса
- Россия поднимет вопрос о британском эсминце в ОБСЕ
- Россияне стали отказываться от туров в Краснодарский край из-за ограничений
- В Индии зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса «Дельта плюс»
- Борис Джонсон назвал законными действия британского эсминца в Чёрном море
24 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru