Украина ввела санкции против компаний-владельцев самолетов Медведчука и Козака

7 декабря на официальном сайте украинского государства было подтверждено введение в действие санкций в отношении компаний Alpha Bravo Aviation LLC, G200 203 LLC и Cascade Holding. При этом первые две зарегистрированы в США, а третья — на Каймановых островах. Отмечается, что на данные фирмы зарегистрированы три лайнера Виктора Медведчука и Тараса Козака, которыми политики якобы пользовались для полетов в Москву. Согласно указу украинского президента, санкции будут иметь законную силу в течение трех лет с момента их введения.

Напомним, на Украине Виктора Медведчука обвиняют в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное заключение. По версии следствия, политик вместе со своим соратником, депутатом Верховной рады Тарасом Козаком, передавали российской стороне данные, представляющие государственную тайну, и пытались вести «антиукраинскую деятельность» через работающих в России украинцев.

