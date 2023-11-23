Зеленский ввел санкции против Чубайса

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы «Роснано» и спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса. Указ размещен на сайте главы государства.

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Украинские санкции предполагают ограничение или полное прекращение операций с указанным лицом, блокировку счетов, запрет на приобретение в собственность земли и другие меры.

Также в санкционный список попал бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Всего президент Украины ввел ограничения в отношении 147 физических и 303 юридических лиц РФ.

После начала спецоперации на Украине Чубайс ушел в отставку с поста спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и покинул страну, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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