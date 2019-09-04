Зеленский вступился за педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский отказался завизировать законопроект о химической кастрации осуждённых, признанных виновными в развращении и изнасиловании несовершеннолетних. Информация об этом размещена на официальном сайте Верховной рады.

Ранее документ прошёл все необходимые чтения в парламенте, и одобрен народными депутатами. Законопроект был передан на подпись президенту ещё 22 июля отмечает Life.ru. Однако сегодня Зеленский наложил вето и вернул документ в Верховную раду со своими поправками.

Если законопроект будет принят, то химической кастрации вне зависимости от согласия будут подвергаться виновные в преступлениях против лиц до 14 лет. Процедура не будет применяться к лицам младше 18 и старше 65 лет. Также предполагается усилить уголовную ответственность за изнасилование несовершеннолетних.

