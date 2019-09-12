Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками

12 сентября16:46

Владимир Зеленский встретился с украинскими моряками, которые вернулись в страну в рамках обмены удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Он состоялся в минувшую субботу, 7 сентября. Как сообщает «112 Украина», мероприятие состоялось в Киеве в парке Мариинского дворца.

Глава государства поздравил моряков с возвращением на родину и назвал их героями. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что этот процесс был достаточно сложным – в переговорах с Россией были задействованы многие органы украинской власти.

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Ранее НСН писала, что Сергей Лавров выразил надежду на нормализацию отношений между Россией и Украиной после прошедшего в субботу, 7 сентября, обмена заключенными. Глава МИД России заявил об удовлетворении состоявшимся обменом 35 на 35.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в эфире НСН, насколько вероятно улучшение отношений между Киевом и Москвой.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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