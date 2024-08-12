Глава курского Льгова Клемешов назвал ситуацию в городе сложной

Ситуация в приграничном городе Льгов в Курской области остается напряженной, но стабильной. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил глава города Алексей Клемешов.

По его словам, коммунальные службы продолжают работать, а магазины и аптеки функционируют в достаточном объёме, обеспечивая необходимое присутствие на местах.